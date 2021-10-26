Сын Реброва рассказал о деталях переговоров отца с УАФ о сборной Украины

Дмитрий признался, что такие переговоры были

  • 26.10.2021 19:56
  • 2102 просмотра
  • 1 комментарий
Сын Реброва рассказал о деталях переговоров отца с УАФ о сборной Украины
© Из личного архива Дмитрия Реброва

Дмитрий Ребров, сын главного тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва, подтвердил, что отец вел переговоры с УАФ.
 
«Думаю, это не секрет, что были переговоры по поводу сборной Украины. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.
 
Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с «Аль-Айном» и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны», - сказал Дмитрий Ребров.
 
Ребров возглавил «Аль-Айн» 6 июня этого года. До этого 47-летний специалист тренировал «Ференцварош», «Аль-Ахли» и «Динамо».

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Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    IronValdemar
    IronValdemar, 26.10.2021 20:31
    0
    Памятаю Дмитру пророчили хороше майбутнє в футболі. Десь ще в 12-річному віці.
    Але після цього жодних новин.
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