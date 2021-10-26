ВОРОБЕЙ: «Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины»

Экс-форвард сборной Украины – о вызове Руслана и Дениса Гармаша

  • 26.10.2021 18:36
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
ВОРОБЕЙ: «Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о вызове в сборную Украины Руслана Малиновского и Дениса Гармаша, которые на выходных отличились голами за «Аталанту» и за «Динамо» соответственно.
 
«Вызов Малиновского в сборную Украины? Конечно, это весточка приятная! Все-таки Малиновский – это серьезный футболист, который выступает в серьезном чемпионате за хорошую команду. Поэтому, однозначно, такие, как Малиновский, помогут сборной Украины. Другое дело, как пройдет тот воспитательный процесс, в котором Малиновский оказался после конфликта с Петраковым. Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немножко зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет Руслану на пользу. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины.
 
Гармаш также вызван в сборную Украины? Денис, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в «Динамо». Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякое мнение. Поэтому тут уже на рассмотрение тренера, нужен он или нет в национальной команде. Я не могу рассуждать. Я думаю, есть игроки более перспективные и талантливые», – сказал Воробей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 18:44
    0
    хейтер таланта гармаша
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