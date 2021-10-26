Лунин все-таки сыграет? Куртуа получит отдых в следующем матче Реала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует предоставить отдых основному голкиперу команды Тибо Куртуа в предстоящем матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (27 октября).

Ранее сообщалось о том, что Куртуа получил повреждение в матче против «Барселоны», но медобследование не выявило у него серьезной травмы. Тем не менее, Анчелотти планирует предоставить отдых Куртуа, чтобы не рисковать здоровьем бельгийца.

Это значит, что в матче с «Осасуной» свой шанс, скорее всего, получит Андрей Лунин. Украинский вратарь пока что не провел ни одного матча за «Реал» в нынешнем сезоне.