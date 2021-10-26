Лунин все-таки сыграет? Куртуа получит отдых в следующем матче Реала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует предоставить отдых основному голкиперу команды Тибо Куртуа в предстоящем матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (27 октября).
Ранее сообщалось о том, что Куртуа получил повреждение в матче против «Барселоны», но медобследование не выявило у него серьезной травмы. Тем не менее, Анчелотти планирует предоставить отдых Куртуа, чтобы не рисковать здоровьем бельгийца.
Это значит, что в матче с «Осасуной» свой шанс, скорее всего, получит Андрей Лунин. Украинский вратарь пока что не провел ни одного матча за «Реал» в нынешнем сезоне.
Источник — Onda Cero
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.