Лунин подождет. Куртуа избежал травмы

29-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа избежал травмы в поединке 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).
У Куртуа возникли проблемы с правой ногой, когда он выбивал мяч. Но обследование, которое футболист прошел в понедельник, показало отсутствие повреждения.
«Обследование правого колена Куртуа, которое прошло в понедельник утром, исключило любые травмы», — пишет испанский журналист Мигель Анхель Диас.
Таким образом, 22-летнему украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину придется продолжить ждать своего шанса. В текущем сезоне Лунин не провел ни одного матча за «Реал».
Источник — Twitter
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