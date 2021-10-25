Лунин подождет. Куртуа избежал травмы

29-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа избежал травмы в поединке 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

У Куртуа возникли проблемы с правой ногой, когда он выбивал мяч. Но обследование, которое футболист прошел в понедельник, показало отсутствие повреждения.

«Обследование правого колена Куртуа, которое прошло в понедельник утром, исключило любые травмы», — пишет испанский журналист Мигель Анхель Диас.

Таким образом, 22-летнему украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину придется продолжить ждать своего шанса. В текущем сезоне Лунин не провел ни одного матча за «Реал».