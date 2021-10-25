Лунин подождет. Куртуа избежал травмы

Вратарь «Реала» прошел специальное обследование

  • 25.10.2021 14:11
  • 1501 просмотр
  • 2 комментария
Лунин подождет. Куртуа избежал травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа избежал травмы в поединке 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

У Куртуа возникли проблемы с правой ногой, когда он выбивал мяч. Но обследование, которое футболист прошел в понедельник, показало отсутствие повреждения.

«Обследование правого колена Куртуа, которое прошло в понедельник утром, исключило любые травмы», — пишет испанский журналист Мигель Анхель Диас.

Таким образом, 22-летнему украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину придется продолжить ждать своего шанса. В текущем сезоне Лунин не провел ни одного матча за «Реал».

Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 25.10.2021 14:53
    +4
    Сидеть 3 года в команде, ожидая на травму конкурента - сомнительная стратегия...
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 25.10.2021 14:47
    +4
    Ніхто і несумнівався що він не травмувався
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