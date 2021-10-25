Шанс для Лунина. Куртуа получил травму в матче с Барселоной

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили повреждения в матче Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).



У Куртуа возникли проблемы с правой ногой, когда он выбивал мяч в одном из эпизодов, у Вальверде – проблемы с коленом.



Сообщается, что в понедельник футболисты пройдут дополнительные обследования.



Отметим, что украинец Андрей Лунин является вторым вратарем в испанском клубе, но в текущем сезоне он еще не играл.