Шанс для Лунина. Куртуа получил травму в матче с Барселоной

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили повреждения в матче Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).
У Куртуа возникли проблемы с правой ногой, когда он выбивал мяч в одном из эпизодов, у Вальверде – проблемы с коленом.
Сообщается, что в понедельник футболисты пройдут дополнительные обследования.
Отметим, что украинец Андрей Лунин является вторым вратарем в испанском клубе, но в текущем сезоне он еще не играл.
Источник — Sport.es
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