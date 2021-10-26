Сульшер уже нашел себе новое место работы

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение пока что не увольнять Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. Однако его отставка все равно выглядит лишь вопросом времени.
Сам Сульшер готов к увольнению и уже строит планы на будущее. В случае отставки тренер хочет сделать небольшую паузу, а после этого возглавить сборную Норвегии.
Ранее сообщалось о том, что заменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед» может Антонио Конте.
Источник — Daily Express
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