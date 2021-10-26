Сульшер уже нашел себе новое место работы

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение пока что не увольнять Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. Однако его отставка все равно выглядит лишь вопросом времени.

Сам Сульшер готов к увольнению и уже строит планы на будущее. В случае отставки тренер хочет сделать небольшую паузу, а после этого возглавить сборную Норвегии.

Ранее сообщалось о том, что заменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед» может Антонио Конте.