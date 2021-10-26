Манчестер Юнайтед не уволит Сульшера до матча с Тоттенхэмом

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера до следующего матча против «Тоттенхэма» (30 октября).

Несмотря на позорное домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:5), руководство «Юнайтед» дало Сульшеру еще один шанс исправить ситуацию. При этом часть игроков команды выступает за отставку тренера.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ, проиграв 3 из 5 последних матчей. Ранее сообщалось о том, что заменить Сульшера должен Антонио Конте.