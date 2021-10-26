Манчестер Юнайтед не уволит Сульшера до матча с Тоттенхэмом

Тренеру пока что удалось удержаться на своем посту

  • 26.10.2021 12:45
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Манчестер Юнайтед не уволит Сульшера до матча с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера до следующего матча против «Тоттенхэма» (30 октября).

Несмотря на позорное домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:5), руководство «Юнайтед» дало Сульшеру еще один шанс исправить ситуацию. При этом часть игроков команды выступает за отставку тренера.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ, проиграв 3 из 5 последних матчей. Ранее сообщалось о том, что заменить Сульшера должен Антонио Конте.

Источник — Sky Sports

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