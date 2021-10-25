Ла Лига. Сельта на выезде разбила Хетафе

Сегодня «Сельта» в заключительном матче десятого тура Ла Лиги на выезде разгромила «Хетафе» со счетом 3:0. Хозяева с 63-й минуты играли в меньшинстве – удален был Джене.
Ла Лига. 10-й тур
«Хетафе» - «Сельта» - 0:3
Голы: Мина 55, 73 Аспас 58
«Сельта» благодаря этой победе набрала 10 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Хетафе» остается последним всего с 2 баллами в 10 матчах.
Вчера «Реал» в Эль Класико на выезде обыграл «Барселону» 2:1.
Источник — Sport.ua
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