Ла Лига. Сельта на выезде разбила Хетафе

Сегодня «Сельта» в заключительном матче десятого тура Ла Лиги на выезде разгромила «Хетафе» со счетом 3:0. Хозяева с 63-й минуты играли в меньшинстве – удален был Джене.

Ла Лига. 10-й тур

«Хетафе» - «Сельта» - 0:3

Голы: Мина 55, 73 Аспас 58

«Сельта» благодаря этой победе набрала 10 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Хетафе» остается последним всего с 2 баллами в 10 матчах.

Вчера «Реал» в Эль Класико на выезде обыграл «Барселону» 2:1.