В поединке 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» на выезде разбила «Хетафе» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Хетафе» — «Сельта» — 0:3
Голы: Мина, 55, 73, Аспас, 58
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
Источник — Sport.ua
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