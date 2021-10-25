Зидан отказался возглавить Манчестер Юнайтед

Минус один претендент на кресло Уле Гуннара Сульшера

  • 25.10.2021 22:50
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Зидан отказался возглавить Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

После позорного поражения 0:5 от «Ливерпуля» руководство «Манчестер Юнайтед» начало активно искать замену главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.

Одной из приоритетных кандидатур для руководства «Красных дьяволов» является Зинедин Зидан. Представители клуба уже выходили с ним на связь, но француз отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».

Еще одним претендентом на пост наставника «Красных дьяволов» является Антонио Конте. Он, в отличие от Зидана, готов принять предложение «Юнайтед».

Источник — El Mundo Deportivo

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