Зидан отказался возглавить Манчестер Юнайтед

После позорного поражения 0:5 от «Ливерпуля» руководство «Манчестер Юнайтед» начало активно искать замену главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.
Одной из приоритетных кандидатур для руководства «Красных дьяволов» является Зинедин Зидан. Представители клуба уже выходили с ним на связь, но француз отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».
Еще одним претендентом на пост наставника «Красных дьяволов» является Антонио Конте. Он, в отличие от Зидана, готов принять предложение «Юнайтед».
Источник — El Mundo Deportivo
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