Конте может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Известный итальянский тренер Антонио Конте может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает английская пресса, Конте готов возглавить команду в случае отставки Уле Гуннара Сульшера.
Отмечается, что итальянцу интересна работа в МЮ, но его не устраивает структура управления и политика руководителей клуба.
Также Конте намерен выдвинуть ряд требований перед тем, как возглавит клуб.
Отметим, что 24 октября «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5).
Напомним, что предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в конце прошлого сезона после завоевания чемпионства.
Источник — Manchester Evening News
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