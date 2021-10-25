Конте может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Известный итальянский тренер Антонио Конте может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает английская пресса, Конте готов возглавить команду в случае отставки Уле Гуннара Сульшера.

Отмечается, что итальянцу интересна работа в МЮ, но его не устраивает структура управления и политика руководителей клуба.

Также Конте намерен выдвинуть ряд требований перед тем, как возглавит клуб.

Отметим, что 24 октября «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5).

Напомним, что предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в конце прошлого сезона после завоевания чемпионства.