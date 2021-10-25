Конте может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Итальянский тренер хочет поработать с МЮ

  • 25.10.2021 15:07
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Конте может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Антонио Конте может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает английская пресса, Конте готов возглавить команду в случае отставки Уле Гуннара Сульшера.

Отмечается, что итальянцу интересна работа в МЮ, но его не устраивает структура управления и политика руководителей клуба.

Также Конте намерен выдвинуть ряд требований перед тем, как возглавит клуб. 

Отметим, что 24 октября «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5).

Напомним, что предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в конце прошлого сезона после завоевания чемпионства.

Источник — Manchester Evening News

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