Возвращение откладывается. Педри пропустит ответный матч с Динамо

Молодой хавбек еще не восстановился после травмы

  • 25.10.2021 22:24
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Возвращение откладывается. Педри пропустит ответный матч с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Возвращение ключевого полузащитника «Барселоны» Педри после повреждения квадрицепса левой ноги откладывается. 18-летний хавбек выйдет на поле не раньше, чем через три недели.

Это значит, что Педри точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (2 ноября). Хавбек пропускал и первый матч с киевлянами.

Ранее Педри продлил контракт с «Барселоной». В нынешнем сезоне он провел всего 4 матча за каталонцев во всех турнирах.

Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 25.10.2021 22:48
    -1
    Педри пропускал и первый матч с динамо и точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов. (с)
    Вот нагнали страху на повелителей шуб там от одного упоминания даже уборщиц Камп Ноу, у голубых мажориков Сурка трусятся хлипкие коленки и наполняются памперсы отработанною организмом жидкостью, выделяемую почками
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