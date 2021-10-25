Возвращение откладывается. Педри пропустит ответный матч с Динамо

Возвращение ключевого полузащитника «Барселоны» Педри после повреждения квадрицепса левой ноги откладывается. 18-летний хавбек выйдет на поле не раньше, чем через три недели.

Это значит, что Педри точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (2 ноября). Хавбек пропускал и первый матч с киевлянами.

Ранее Педри продлил контракт с «Барселоной». В нынешнем сезоне он провел всего 4 матча за каталонцев во всех турнирах.