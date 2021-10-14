Космическая клаусула. Барселона продлила контракт со звездным тинейджером

Педри останется в клубе до 2026 года

  • 14.10.2021 15:39
  • 740 просмотров
  • 2 комментария
Космическая клаусула. Барселона продлила контракт со звездным тинейджером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Педри.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В контракте прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро. Нынешнее соглашение с Педри истекало в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Педри 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что хавбек пропустит матч с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Источник — ФК Барселона

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    movkli
    online
    movkli, 14.10.2021 15:58
    0
    та хоть трихулиард, его никто не собирался подписывать из грандов, он ребенок, который еще ничего не показал...
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 14.10.2021 15:50
    0
    та чо комічна за вальверде 670 млн по моєму а про нього взагалі нічого не чути
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