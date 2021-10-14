Космическая клаусула. Барселона продлила контракт со звездным тинейджером

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Педри.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В контракте прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро. Нынешнее соглашение с Педри истекало в конце нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Педри 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что хавбек пропустит матч с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.
Источник — ФК Барселона
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