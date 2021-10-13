Один из лидеров Барселоны пропустит матч с Динамо

Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри, с высокой долей вероятности, пропустит домашний матч третьего тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев, который пройдет 20 октября. Это связано с повреждением квадрицепса левой ноги, которое 18-летний хавбек получил в матче против «Бенфики» (29 сентября).

Приоритет тренерского штаба «Барселоны» - подвести Педри в полной готовности к Эль Класико против «Реала» (24 октября). Дабы избежать возможного рецидива, Педри пропустит и матч с «Динамо», и поединок Ла Лиги против «Валенсии» (17 октября).

Также точно пропустит матч против «Динамо» защитник Эрик Гарсия, который был удален в игре с «Бенфикой».

Ранее Педри вошел в число 30 претендентов на Золотой мяч-2021.