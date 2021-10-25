Юрий САПРОНОВ: «Впереди у Свитолиной решающие три года»

Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов прокомментировал решение теннисистки прекратить сотрудничество с личным тренером Эндрю Беттлсом:

«5 лет назад мир не знал тренера по имени Эндрю Беттлс. Это был спарринг-партнер знаменитого шотландца Энди Маррея, которого тогда тренировала Амели Моресмо. 5 лет назад Элина Свитолина выбрала 24-х летнего парня тренером. И угадала.

За 5 лет с Энди Элина выиграла 11 турниров из своих 16. Сегодня она приняла решение прекратить сотрудничество. Сейчас Элине 27. На мой взгляд, у неё впереди решающие три года для того, чтобы осуществить главную мечту своей жизни - выиграть турнир Большого Шлема. Да, мечта не 1 ракетка Мира, а Шлем.

4 года подряд Свитолина не опускалась ниже 6 места по итогам года (от 3 до 6). В понедельник Элина вылетит из Топ-10. Будет между 13 и 18 местом. Это её худший результат за пять лет.

Причин много, были и травмы, и Олимпиада, и ковидное время, и свадьба. Важнейшее событие в жизни - свадьба. Ей нужен ментор. Теннисный человек, но психолог.

Она все умеет, нужно в решающие моменты сложить все пазлы в голове, в холодной голове, в очень холодной, безэмоциональной голове. И будет титул на Шлеме. Я верю».