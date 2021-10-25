Юрий САПРОНОВ: «Впереди у Свитолиной решающие три года»

Экс-спонсор Свитолиной – о прекращении сотрудничества с тренером

  • 25.10.2021 21:46
  • 1114 просмотров
  • 6 комментариев
Юрий САПРОНОВ: «Впереди у Свитолиной решающие три года»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов прокомментировал решение теннисистки прекратить сотрудничество с личным тренером Эндрю Беттлсом:

«5 лет назад мир не знал тренера по имени Эндрю Беттлс. Это был спарринг-партнер знаменитого шотландца Энди Маррея, которого тогда тренировала Амели Моресмо. 5 лет назад Элина Свитолина выбрала 24-х летнего парня тренером. И угадала.

За 5 лет с Энди Элина выиграла 11 турниров из своих 16. Сегодня она приняла решение прекратить сотрудничество. Сейчас Элине 27. На мой взгляд, у неё впереди решающие три года для того, чтобы осуществить главную мечту своей жизни - выиграть турнир Большого Шлема. Да, мечта не 1 ракетка Мира, а Шлем.

4 года подряд Свитолина не опускалась ниже 6 места по итогам года (от 3 до 6). В понедельник Элина вылетит из Топ-10. Будет между 13 и 18 местом. Это её худший результат за пять лет.

Причин много, были и травмы, и Олимпиада, и ковидное время, и свадьба. Важнейшее событие в жизни - свадьба. Ей нужен ментор. Теннисный человек, но психолог.

Она все умеет, нужно в решающие моменты сложить все пазлы в голове, в холодной голове, в очень холодной, безэмоциональной голове. И будет титул на Шлеме. Я верю».

Источник — Facebook

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 25.10.2021 22:16
    +2
    Владимир Копяк, 25.10.2021 21:57
    Блажен кто верует... Только человек, очень далекий от тенниса, особенно женского, может говорить такие вещи о Светолиной. Большой шлем? Не смешите мои тапочки... В свои лучшие годы она рядом с ним не стояла, а сейчас - это даже не научная фантастика... Через три года дай Бог чтобы она была в пределах 50...
    Це Сапронов далекий від тенісу? Дійсно, блажениий хто...
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 25.10.2021 22:18
    0
    euro2012_za_2012euro, 25.10.2021 22:03
    Я уж подумал, что он имеет ввиду - отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет.
    Залізь на дерево і закрий пельку, лаптєноге.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 25.10.2021 22:03
    0
    Я уж подумал, что он имеет ввиду - отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 25.10.2021 22:10 (изменен)
    -1
    Цікаво, цікаво. Світ, правда, і зараз не знає тренера на прізвище Беттлз. Спаринг-партнера такого знає, а тренера - ні. Коли було об'явлено про призначення Беттлза коучем? В кінці 2018-го. Скільки з тих пір турнірів виграла Еліна? Рівно 3 (три) рівня WTA 250. І вже ледь не до рівня мемів доходить відсутність розбору гри суперниць і невикористання Еліною слабких сторін серйозних опоненток. Останній на поточний момент із шансів на Шоломах - проти Фернандес - як підтвердження.
    Тому так - нужен ментор і психолог. А не хороший товариш і спаринг-партнер. І вже давно. Дивно тільки, чому пан Сапронов про це не писав раніше, а тільки за фактом звільнення Беттлза. Про пам'ятник прижиттєвий писав, а про очевидний і важливий момент - ні. Може, це й є однією з причин, чому так довго Еліна нічого не змінювала в команді?
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 25.10.2021 21:50
    -1
    Слова "завершальні" написано з рядом помилок на початку слова
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 25.10.2021 21:57 (изменен)
    -3
    Блажен кто верует... Только человек, очень далекий от тенниса, особенно женского, может говорить такие вещи о Светолиной. Большой шлем? Не смешите мои тапочки... В свои лучшие годы она рядом с ним не стояла, а сейчас - это даже не научная фантастика... Через три года дай Бог чтобы она была в пределах 50...
    Ссылка
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