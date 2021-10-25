Источник: Малиновский решил сам позвонить Петракову по поводу сборной

По информации ТаТоТаке, полузащитник Руслан Малиновский сам решил позвонить тренеру сборной Украины Александру Петракову и обсудить ситуацию в национальной команде.
Ранее Петраков из-за конфликта с игроком не вызвал основного исполнителя «Аталанты» на матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии.
При этом сообщается, что между Малиновским и Петраковым нормальные отношения, никакого скандала не было.
Спокойно обсудив ситуацию, Малиновский и Петраков договорились о том, что футболист будет в заявке на ключевой поединок с Боснией в ноябре.
В итоге Руслан действительно приедет в сборную на ближайшие матчи.
Источник — ТаТоТаке
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