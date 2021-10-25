Источник: Малиновский решил сам позвонить Петракову по поводу сборной

Игрок вернулся в заявку сборной Украины

  • 25.10.2021 17:11
  • 3382 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Малиновский решил сам позвонить Петракову по поводу сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, полузащитник Руслан Малиновский сам решил позвонить тренеру сборной Украины Александру Петракову и обсудить ситуацию в национальной команде.

Ранее Петраков из-за конфликта с игроком не вызвал основного исполнителя «Аталанты» на матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии.

При этом сообщается, что между Малиновским и Петраковым нормальные отношения, никакого скандала не было.

Спокойно обсудив ситуацию, Малиновский и Петраков договорились о том, что футболист будет в заявке на ключевой поединок с Боснией в ноябре.

В итоге Руслан действительно приедет в сборную на ближайшие матчи.

Источник — ТаТоТаке

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 25.10.2021 17:14
    +13
    Ну и молодец правильно сделал
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 25.10.2021 17:27
    +10
    Если это действительно так, то Руслан действительно нормальный мужик. Даже если он и не виноват в этом конфликте, а просто произошло банальное недопонимание с тренером, сделать первым шаг на встречу - заслуживает уважения.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 25.10.2021 17:36
    +3
    А потом позвонил Источнику?
    Ссылка
    robot61
    robot61, 25.10.2021 18:03
    -1
    Не источнику!!! КУРАТОРУ !!!
    Ссылка
    Max123
    Max123, 25.10.2021 17:21
    -7
    теперь уже под схемы подошел? Схемы поменялись? )
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности