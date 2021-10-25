Папа Гуйе получил высокую должность в Металлисте

Бывший защитник назначен спортивным директором харьковского клуба

  • 25.10.2021 12:55
  • 2697 просмотров
  • 6 комментариев
Папа Гуйе получил высокую должность в Металлисте
© ФК Металлист. Александр Ярославский и Папа Гуйе

24 октября в перерыве матча «Металлист» — «Подолье» (3:0) президент «Металлиста» Александр Ярославский поблагодарил легендарного защитника «желто-синих» Папа Гуйе за годы, проведенные в клубе. Ярославский объявил, что отныне Папа Гуйе — спортивный директор футбольного клуба «Металлист».

«Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивную направляющую футбольного клуба «Металлист». Папа Гуйе — новый спортивный директор «Металлиста», — заявил президент клуба.

«Большое спасибо президенту Александру Ярославскому, вице-президенту Евгению Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарования от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни!» — отметил Гуйе.

Источник — ФК Металлист

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 25.10.2021 13:02
    +6
    Удачи!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 14:04
    0
    Тем временем господин Горяинов со своей Бенфикой в Харькове обыгрывает металл 7:1 среди пацанов.
    А когда то школа металла была хороша.
    Надеюсь ПаПа восстановит.
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    Walentin86
    online
    Walentin86, 25.10.2021 13:48
    0
    фото зачет
    Ссылка
    Hulivud
    Hulivud, 25.10.2021 13:27
    0
    oenergo.com, 25.10.2021 13:14
    А он каким-то из наших языков владеет?
    Русским владеет свободно, правда голосок писклявый,но выглядит внушительно!
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:14
    -3
    А он каким-то из наших языков владеет?
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    aleks19826
    aleks19826, 25.10.2021 13:13
    -5
    Нічого не маю проти Папи, але чорношкірий спортивний директор це жесть!!!)
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