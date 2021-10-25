Папа Гуйе получил высокую должность в Металлисте

24 октября в перерыве матча «Металлист» — «Подолье» (3:0) президент «Металлиста» Александр Ярославский поблагодарил легендарного защитника «желто-синих» Папа Гуйе за годы, проведенные в клубе. Ярославский объявил, что отныне Папа Гуйе — спортивный директор футбольного клуба «Металлист».

«Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивную направляющую футбольного клуба «Металлист». Папа Гуйе — новый спортивный директор «Металлиста», — заявил президент клуба.

«Большое спасибо президенту Александру Ярославскому, вице-президенту Евгению Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарования от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни!» — отметил Гуйе.