Виктор ВАЦКО: «Динамо боялось играть в футбол. Не боялся только Шапаренко»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о выездном поражении «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Динамо» приехало на «Камп Ноу», чтобы если и проиграть, то с минимальным счетом. «Динамо» боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся. На данный момент наши клубы не могут тягаться с такими соперниками, как «Реал» и «Барселона». Наши команды в Лиге чемпионов попадают под ту интенсивность, которой нет в УПЛ. В последнее время есть ощущение, что чемпионат Украины судят по правилам балета. Луческу в матче с «Днепром» кричал судье, видел ли тот, как судили «Динамо» с «Барселоной». Нам нужно делать наш чемпионат более конкурентным. Нам нужно задуматься о будущем нашего чемпионата, над системой розыгрыша, над конкурентностью. Нужно поднимать его качество», — считает Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Потом Реал начал развлекаться.
Футбол от нынешнего Шахтера, это бег с мячом.
Если такое нравится, о вкусах не спорят, но результат будет беспощадным.
Неизвестная команда из Норвегии играла в свой футбол и плевать хотела на имя гранда.
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Каждый игрок на поле делал свою работу. Потому и счет 1:0 а не 0:5.
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Каждый игрок на поле делал свою работу. Потому и счет 1:0 а не 0:5.
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