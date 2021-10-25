Виктор ВАЦКО: «Динамо боялось играть в футбол. Не боялся только Шапаренко»

Украинские клубы не могут тягаться с «Реалом» и «Барселоной», считает эксперт

  • 25.10.2021 12:47
  • 2328 просмотров
  • 26 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Динамо боялось играть в футбол. Не боялся только Шапаренко»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о выездном поражении «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» приехало на «Камп Ноу», чтобы если и проиграть, то с минимальным счетом. «Динамо» боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся. На данный момент наши клубы не могут тягаться с такими соперниками, как «Реал» и «Барселона». Наши команды в Лиге чемпионов попадают под ту интенсивность, которой нет в УПЛ. В последнее время есть ощущение, что чемпионат Украины судят по правилам балета. Луческу в матче с «Днепром» кричал судье, видел ли тот, как судили «Динамо» с «Барселоной». Нам нужно делать наш чемпионат более конкурентным. Нам нужно задуматься о будущем нашего чемпионата, над системой розыгрыша, над конкурентностью. Нужно поднимать его качество», — считает Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Phantom1993
    Phantom1993, 25.10.2021 13:18
    +7
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:14
    Месяц назад 3 и 0 Шахтёр загнал в будку ДК ,и так каждый год по 3 и 0
    А чемпионат выигрывается в личных встречах? Толку от твоих 3:0 если играете в ничью с Минаем и проигрывает Олександрии))) Последняя игра с ДК в чемпионате показала, что Шахтер ничего не может кроме тупого бессмысленного контроля мяча
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:28
    +6
    oenergo.com, 25.10.2021 13:25
    Ну не было у Динамо тренера, потому и результат был такой. Сейчас явно все поменялось, и кроме СК, Шахтеру похвастать нечем.
    Ахметов это тоже понимает, потому и выделил деньги на усиление. Но пока толку нет.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:25
    +6
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:23
    И что ДК показывает глухой автобус ,а до этого 3 и 0 и так каждый год ,а до этого 4 сезона вообще серебро
    Ну не было у Динамо тренера, потому и результат был такой. Сейчас явно все поменялось, и кроме СК, Шахтеру похвастать нечем.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:18
    +6
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:14
    Месяц назад 3 и 0 Шахтёр загнал в будку ДК ,и так каждый год по 3 и 0
    Бывает, это футбол. Но на длинной дистанции побеждает системная команда, что мы опять видим. Недавно была ничья, следующую игру Динамо выиграет.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:11
    +6
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:02
    Да лучше уже по своим а не играть в трусливый футбол и памперсы менять в перерыве
    Динамо играло от обороны, причем очень организовано. Будет возможность, также организовано будут атаковать. А вот то, что делал на поле Шахтер, и футболом сложно назвать. Половину первого тайма простояли на своей половине поля, потом забили сами себе.
    Потом Реал начал развлекаться.
    Футбол от нынешнего Шахтера, это бег с мячом.
    Если такое нравится, о вкусах не спорят, но результат будет беспощадным.
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    SergRV
    SergRV, 25.10.2021 13:29
    +5
    Что Динамо, что Шахтер - психологически вышли уже проигрывать.
    Неизвестная команда из Норвегии играла в свой футбол и плевать хотела на имя гранда.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:21 (изменен)
    +4
    oenergo.com, 25.10.2021 13:18
    Бывает, это футбол. Но на длинной дистанции побеждает системная команда, что мы опять видим. Недавно была ничья, следующую игру Динамо выиграет.
    Это как буки, казино. У них можно выиграть, но глобально они всегда с прибылью, потому что система.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:33
    +3
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:30
    Не было это ваши проблемы один сезон у ШД похвастаться не чем ,а до этого 4 сезона вы брали серебро ,а ещё если бы Зорька не слила могли взять и бронзу
    Второй сезон подряд Шахтер сзади.
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    Phantom1993
    Phantom1993, 25.10.2021 13:15
    +3
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:02
    Да лучше уже по своим а не играть в трусливый футбол и памперсы менять в перерыве
    Динамо играет одним составом второй сезон, преимущественно украинцами, шахтер купил игроков на 50 млн и позорно слил Реалу, который особо и не напрягался, а с Ворсклой вообще вторым номером до удаления играл
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 13:00
    +3
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 12:57
    Делали так работу что у ДК -0,5 ударов по воротам
    Это лучше, чем лупить по своим.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 25.10.2021 12:55
    +2
    «Динамо» боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся.
    ----------------------------------------
    Каждый игрок на поле делал свою работу. Потому и счет 1:0 а не 0:5.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 25.10.2021 14:05
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:34
    Толк будет нужно время,а если нет Ахметов терпеть долго не будет
    Что, подорвет всю команду, как в свое время Ахатия Брагина (Алека Грека)?
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    dadaali177188
    dadaali177188, 25.10.2021 14:00
    0
    Не понимаю этих споров - кто лучше.............со стороны шо одни , шо другие, шо третьи унылое говно - и причина тому действительно слабый чемпионат. Когда был Черноморец (ещё тот Черноморец) , Днепр (ещё тот Днепр), Металлист (ещё тот Металлист) были все в тонусе........даже Луганск, Полтава, Львов, Запорожье были на порядок выше в игровом плане и могли любому настучать. Сейчас нет конкуренции за первых два места
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:34
    0
    oenergo.com, 25.10.2021 13:28
    Ахметов это тоже понимает, потому и выделил деньги на усиление. Но пока толку нет.
    Толк будет нужно время,а если нет Ахметов терпеть долго не будет
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 12:57
    0
    oenergo.com, 25.10.2021 12:55
    «Динамо» боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся.
    ----------------------------------------
    Каждый игрок на поле делал свою работу. Потому и счет 1:0 а не 0:5.
    Делали так работу что у ДК -0,5 ударов по воротам
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 25.10.2021 12:50
    0
    Юлиан Нагельсманн: «Динамо» было бы 10-м в Бундеслиге»
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:35
    -1
    oenergo.com, 25.10.2021 13:33
    Второй сезон подряд Шахтер сзади.
    Чемпионат закончился ?после 30 тура посмотрим
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:15 (изменен)
    -1
    Дмитрий Лагутин, 25.10.2021 13:14
    Удивляют такие умозаключения.... Такое ощущение что эти эксперты думают что, они самые умные, все во круг дебилы. Если вы такие умные, лучше расскажите как это сделать.
    Если ты таккой умный почему ты тут эксперт ,а не на месте Вацко
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:30
    -2
    oenergo.com, 25.10.2021 13:25
    Ну не было у Динамо тренера, потому и результат был такой. Сейчас явно все поменялось, и кроме СК, Шахтеру похвастать нечем.
    Не было это ваши проблемы один сезон у ШД похвастаться не чем ,а до этого 4 сезона вы брали серебро ,а ещё если бы Зорька не слила могли взять и бронзу
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:02
    -2
    oenergo.com, 25.10.2021 13:00
    Это лучше, чем лупить по своим.
    Да лучше уже по своим а не играть в трусливый футбол и памперсы менять в перерыве
    Ссылка
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