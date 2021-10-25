Виктор ВАЦКО: «Динамо боялось играть в футбол. Не боялся только Шапаренко»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о выездном поражении «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» приехало на «Камп Ноу», чтобы если и проиграть, то с минимальным счетом. «Динамо» боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся. На данный момент наши клубы не могут тягаться с такими соперниками, как «Реал» и «Барселона». Наши команды в Лиге чемпионов попадают под ту интенсивность, которой нет в УПЛ. В последнее время есть ощущение, что чемпионат Украины судят по правилам балета. Луческу в матче с «Днепром» кричал судье, видел ли тот, как судили «Динамо» с «Барселоной». Нам нужно делать наш чемпионат более конкурентным. Нам нужно задуматься о будущем нашего чемпионата, над системой розыгрыша, над конкурентностью. Нужно поднимать его качество», — считает Вацко.