Алексей АНДРОНОВ: «Со Спартаком давно все понятно»

Известный комментатор Алексей Андронов желчно отозвался о разгромном поражении московского «Спартака» от питерского «Зенита» (1:7) в поединке 12-го тура РПЛ.

«Не знаю, нужно ли вообще что-то говорить о «Спартаке». По-моему, там давно все понятно. Когда (если) этих некомпетентных вытащат из их роскошных кабинетов — будет счастье.

А вообще — грустно. За наш футбол...», — написал Андронов.