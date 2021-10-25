Алексей АНДРОНОВ: «Со Спартаком давно все понятно»

Известный комментатор Алексей Андронов желчно отозвался о разгромном поражении московского «Спартака» от питерского «Зенита» (1:7) в поединке 12-го тура РПЛ.
«Не знаю, нужно ли вообще что-то говорить о «Спартаке». По-моему, там давно все понятно. Когда (если) этих некомпетентных вытащат из их роскошных кабинетов — будет счастье.
А вообще — грустно. За наш футбол...», — написал Андронов.
Источник — Telegram
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