Алексей АНДРОНОВ: «Со Спартаком давно все понятно»

Комментатор поделился мнением о разгроме московской команды от «Зенита» (1:7)

  • 25.10.2021 12:16
  • 1508 просмотров
  • 3 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «Со Спартаком давно все понятно»
© ФК Спартак Москва

Известный комментатор Алексей Андронов желчно отозвался о разгромном поражении московского «Спартака» от питерского «Зенита» (1:7) в поединке 12-го тура РПЛ.

«Не знаю, нужно ли вообще что-то говорить о «Спартаке». По-моему, там давно все понятно. Когда (если) этих некомпетентных вытащат из их роскошных кабинетов — будет счастье.

А вообще — грустно. За наш футбол...», — написал Андронов.

Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 25.10.2021 12:40
    +1
    Про наш футбол печально.
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 25.10.2021 13:31
    0
    DK1961, 25.10.2021 12:29
    Когда нибудь эти же слова напишут о ржавой сборной уборщиков пляжей сан-пауло. Я подожду
    Старая маразматичка, у тебя опять обострение?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 25.10.2021 12:29
    -1
    Когда нибудь эти же слова напишут о ржавой сборной уборщиков пляжей сан-пауло. Я подожду
    Ссылка
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