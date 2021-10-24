Две голевые передачи Ракицкого. Зенит порвал Спартак 7:1

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Зенит» не оставил шансов «Спартаку».
Клуб из Санкт-Петербурга уничтожил москвичей с разгромным счетом 7:1. Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий отдал две результативные передачи.
РПЛ. 12-й тур
«Зенит» – «Спартак» – 7:1
Голы: 1:0 – 20 Азмун, 2:0 – 28 Клаудиньо, 3:0 – 36 Азмун, 4:0 – 45 Мостовой, 4:1 – 53 Промес, 5:1 – 56 Мостовой, 6:1 – 80, пенальти Дзюба, 7:1 – 88 Ерохин.
«Зенит» – Крицюк, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Мостовой (Сутормин, 75), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83).
«Спартак» – Максименко, Джикия, Рассказов, Кофрие, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 72), Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Промес (Бакаев, 72), Ларссон (Игнатов, 46), Соболев.
Источник — Sport.ua
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