Леся Цуренко – Андрея Присакариу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Румынии

  • 25.10.2021 11:12
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Леся Цуренко – Андрея Присакариу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) начнет борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
Соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, в первом круге станет Андрея Присакариу из Румынии (№342 WTA), получившая от организаторов вайлд-кард. Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Игнатик – Фридзам. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница сразится против Анастасии Гасановой из России (№146 WTA) или Жиль Тайхман из Швейцарии (№39 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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