Ярослав РАКИЦКИЙ: «Питер, для вас! Вираж — лучший!»

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал разгром московского «Спартака» (7:1) в поединке 12-го тура РПЛ.
«Питер, для вас!! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! «Вираж» — лучший!!», — написал Ярослав после матча.
В поединке со «Спартаком» Ракицкий отметился двумя результативными передачами.
Источник — Instagram
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