Ярослав РАКИЦКИЙ: «Питер, для вас! Вираж — лучший!»

Украинский игрок «Зенита» помог питерскому клубу разбить московский «Спартак» (7:1)

  • 25.10.2021 10:12
  • 707 просмотров
  • 1 комментарий
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Питер, для вас! Вираж — лучший!»
© Instagram. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал разгром московского «Спартака» (7:1) в поединке 12-го тура РПЛ.

«Питер, для вас!! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! «Вираж» — лучший!!», — написал Ярослав после матча.

В поединке со «Спартаком» Ракицкий отметился двумя результативными передачами.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 25.10.2021 10:49
    -1
    Я уж подумал, что Ярик на украинском накатал) Ниче в лесе не сдохло, к сожалению.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности