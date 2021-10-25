Рейтинг WTA. Свитолина пока шестая, Контавейт – снова в топ-15

На прошлой неделе женщины сыграли два турнир WTA в Москве и на Тенерифе.
На более престижных соревнованиях в России победила эстонка Анетт Контавейт, которая обеспечила себе повторение личного рекорда в мировом рейтинге – 14-е место (занимала эту строчку в апреле 2019-го). На Тенерифе свой дебютный титул взяла американка Энн Ли, она дебютирует в топ-50.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина пока сохраняет шестую позиции, но продлится этого до снятия очоков за Итоговый турнир-2019, которое состоится на следующей неделе.
По несколько строчек потеряли Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, зато солидно добавила Леся Цуренко.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке после отказала Барти от участия в Итоговом турнире идет борьба за восьмую позицию. Пока что преимущество по очкам имеет Онс Жабер, но Анетт Контавейт в случае выигрыша на турнире в Румынии обойдет туниску, которая на этой неделе не играет из-за травмы.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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