Рейтинг WTA. Свитолина пока шестая, Контавейт – снова в топ-15

Костюк, Калинина, Ястремская и Козлова теряют позиции

  • 25.10.2021 08:29
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Рейтинг WTA. Свитолина пока шестая, Контавейт – снова в топ-15
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

На прошлой неделе женщины сыграли два турнир WTA в Москве и на Тенерифе.
 
На более престижных соревнованиях в России победила эстонка Анетт Контавейт, которая обеспечила себе повторение личного рекорда в мировом рейтинге – 14-е место (занимала эту строчку в апреле 2019-го). На Тенерифе свой дебютный титул взяла американка Энн Ли, она дебютирует в топ-50. 
 
В первой десятке изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина пока сохраняет шестую позиции, но продлится этого до снятия очоков за Итоговый турнир-2019, которое состоится на следующей неделе.
 
По несколько строчек потеряли Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, зато солидно добавила Леся Цуренко.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке после отказала Барти от участия в Итоговом турнире идет борьба за восьмую позицию. Пока что преимущество по очкам имеет Онс Жабер, но Анетт Контавейт в случае выигрыша на турнире в Румынии обойдет туниску, которая на этой неделе не играет из-за травмы.
 
Чемпионская гонка WTA 

Источник — Sport.ua

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