Рейтинг WTA. Свитолина пока шестая, Контавейт – снова в топ-15

На прошлой неделе женщины сыграли два турнир WTA в Москве и на Тенерифе.



На более престижных соревнованиях в России победила эстонка Анетт Контавейт, которая обеспечила себе повторение личного рекорда в мировом рейтинге – 14-е место (занимала эту строчку в апреле 2019-го). На Тенерифе свой дебютный титул взяла американка Энн Ли, она дебютирует в топ-50.



В первой десятке изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина пока сохраняет шестую позиции, но продлится этого до снятия очоков за Итоговый турнир-2019, которое состоится на следующей неделе.



По несколько строчек потеряли Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, зато солидно добавила Леся Цуренко.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке после отказала Барти от участия в Итоговом турнире идет борьба за восьмую позицию. Пока что преимущество по очкам имеет Онс Жабер, но Анетт Контавейт в случае выигрыша на турнире в Румынии обойдет туниску, которая на этой неделе не играет из-за травмы.



Чемпионская гонка WTA