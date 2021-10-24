Обидчица Свитолиной проиграла финал на Тенерифе

В рамках турнира WTA 250 на Тенерифе состоялся финальный матч.
В матче за титул американка Энн Ли оказалась сильнее Марии Камилы Осорио Серрано.
Отметим, что колумбийка выбила из турнира украинку Элину Свитолину.
Тенерифе. Финал
Энн Ли (США) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 6:1, 6:4
Источник — Sport.ua
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