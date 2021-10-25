Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «С Динамо не устроили Сталинград»

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:2) в матче 12-го тура УПЛ.

«Первый тайм провели очень хорошо. Тренерский состав хорошо разобрал «Динамо», выбрал правильную тактику. Мы правильно перемещались, контролировали мяч, пару моментов было. Во втором тайме все сломал первый гол. Мы ожидали, что игроки «Динамо» побегут, потом начались ошибки.

В первом тайме все показали, что разбирали. Правильно накрывали соперника, не сели в оборону, не устроили «Сталинград», не выставили автобус, старались накрывать на их половине поля. У нас это неплохо получалось. А во втором тайме где-то подсели, силы не безграничны, они заканчиваются. К сожалению, 0:2 проиграли», - сказал Лучкевич.