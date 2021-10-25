Артем МИЛЕВСКИЙ: «Cлез было немерено, всем спасибо»

Форвард попрощался с болельщиками «Динамо»

  • 25.10.2021 01:32
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Cлез было немерено, всем спасибо»
© fcdynamo.kiev.ua

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».
 
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

Футболист поделился эмоциями.

«Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо», - сказал Милевский.

Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    pyotrnibw
    online
    pyotrnibw, 25.10.2021 01:44
    0
    Самые красивые и горячие девушки ждут тебя здесь----- https://wa.sv/lvm
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности