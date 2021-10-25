Артем МИЛЕВСКИЙ: «Cлез было немерено, всем спасибо»

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».



36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

Футболист поделился эмоциями.

«Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо», - сказал Милевский.