Артем МИЛЕВСКИЙ: «Cлез было немерено, всем спасибо»

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.
Футболист поделился эмоциями.
«Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо», - сказал Милевский.
Источник — ПроФутбол
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