10-й тур
Барселона
0 : 1
Реал Мадрид
перерыв   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 октября в 17:15 видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги

  • 24.10.2021 17:12
  • 1313 просмотров
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Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона и Реал». Начало встречи – в 17:15.

Матч будет показан в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
32' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Мадрид.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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