24 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона и Реал». Начало встречи – в 17:15.
Матч будет показан в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Мадрид.
Источник — Sport.ua
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