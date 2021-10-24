Малиновский – лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец, который записал в свой актив единственный гол своей команды, получил оценку 7.56. Больше семи в составе бергамасков есть только у Марио Пашалича (7.17).
В составе соперником самую высокую оценку получил нападающий Бето (6.99), сравнявший счет на 90+4 минуте.
Источник — WhoScored.com
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