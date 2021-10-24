24 октября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграют «Рух» и «Минай». Начало встречи – в 14:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Рустам Ахмедзаде (Минай).
Источник — Sport.ua
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