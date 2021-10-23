В воскресенье, 24 октября, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» состоится матч девятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм



Подопечные Дэвида Мойеса подходят к одной из вариаций столичного дерби с достаточно неплохими перспективами выбить соседей по городу из еврокубковой зоны. «Молотобойцы» в новом сезоне на старте уверенно шли без поражений вплоть до игры против «Манчестер Юнайтед» (0:2), после которой начали играть в заметно более замкнутый футбол, но все равно при этом достигали определенных результатов. В частности, все тех же «красных дьяволов» удалось выбить из розыгрыша Кубка Лиги (1:0), что было своеобразной сатисфакцией в ответ на поражение в чемпионате.

Посреди текущей недели «железные» играли в Лиге Европы у себя дома против бельгийского «Генка», при этом не оставив соперникам особых шансов – 3:0. На позиции форварда в той игре Мойес доверил место украинцу Андрею Ярмоленко, однако наш соотечественник не сумел отличиться результативными действиями. Учитывая устоявшиеся практики шотландца, увидеть Андрея на поле в предстоящей игре можно будет разве что при помощи выхода на замену.

Тоттенхэм



Определенное время в начале футбольного года «шпорам» даже удавалось лидировать в тогда еще только набиравшей обороты чемпионской гонке, но в середине сентября команда Нуну Эшпириту Санту получила две пощечины от соседей по городу в лице «Кристал Пэлас» и «Челси» (дважды по 0:3), после чего еще и «Арсенал» отправил ее в нокдаун в куда более принципиальном дерби (1:3). Как видим, в текущем сезоне «Тоттенхэм» боится региональных противостояний как огня, поэтому перед португальским специалистом будет стоять достаточно серьезный вызов в плане мотивации его футболистов.

Уж точно не поможет гостям набрать уверенности в этом плане их еврокубковая игра посреди недели против нидерландского «Витесса», которую английский клуб решил провести в резервном составе – подумаешь, какая-то Лига конференций УЕФА – и прогорел (0:1). Погоду в группе для «шпор» это особо не испортило, но будет забавно, если в конечном итоге они не составят компанию французскому «Ренну» в раунде плей-офф. Что же касается чемпионата, тот тут ситуацию на фоне трех поражений кряду слегка поправили два подряд успеха, но преследователи спокойно могут превратить текущую пятую позицию «шпор» в строчку куда ниже рангом.

Ориентировочные составы



«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Райс, Форналс, Соучек – Бенрахма, Антонио, Боуэн.

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон – Скипп, Хойбьерг – Сон, Ндомбеле, Моура – Кейн.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке принципиальные соперники не порадуют большим количеством голов, и при этом вряд ли у матча вообще будет определен победитель. Нашей ставкой будет позиция – «Тоттенхэм» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 3.30 по линии Parimatch.

24 октября, воскресенье