Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Тоттенхэм

Состоялись два матча девятого тура АПЛ.
«Вест Хэм» без помощи Андрея Ярмоленко, который провел матч на скамейке запасных, минимально переиграл «Тоттенхэм», «Лестер» на выезде одолел «Брентфорд».
Чемпионат Англии. 9-й тур
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 72 Антонио.
«Брентфорд» – «Лестер» – 1:2
Голы: 0:1 – 14 Тилеманс, 1:1 – 60 Йоргенсен, 1:2 – 73 Мэддисон.
Источник — Sport.ua
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