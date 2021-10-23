9-й тур
Челси
7 : 0
Норвич
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Норвич — 7:0. Хет-трик Маунта! Видео голов и обзор матча

Лондонский клуб уничтожил соперников в поединке 9-го тура АПЛ

  • 23.10.2021 22:09
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Челси — Норвич — 7:0. Хет-трик Маунта! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома разгромил «Норвич» со счетом 7:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Челси» — «Норвич» — 7:0
Голы: Маунт, 8, 85, с пенальти, 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилвелл, 57, Ааронс, 62, автогол

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
85' ГОЛ ! С пенальти забил Мэйсон Маунт (Челси).
65' Бен Гибсон (Норвич) получает красную карточку.
63' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
57' ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
42' ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
18' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
8' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).

Источник — YouTube

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