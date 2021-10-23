В поединке 9-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома разгромил «Норвич» со счетом 7:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Челси» — «Норвич» — 7:0
Голы: Маунт, 8, 85, с пенальти, 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилвелл, 57, Ааронс, 62, автогол
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мэйсон Маунт (Челси).
|65'
|Бен Гибсон (Норвич) получает красную карточку.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
Источник — YouTube
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