В субботу, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч девятого тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Челси» примет «Норвич». Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Эндрю Мэдли.

«Челси»

Лондонская команда подходит к игре после разгромной победы в Лиге чемпионов над «Мальме». «Синие» забили в ворота соперника четыре мяча и закрепились на втором месте в турнирной таблице. Думается, что для действующих победителей самого престижного клубного турнира Старого Света, выйти из группы не составит труда.

Что касается чемпионата Англии, то сейчас в активе «аристократов» двухматчевая победная серия. На счету команды Томаса Тухеля 19 очков и первое место в турнирной таблице. Правда, соперники не дремлют – «Ливерпуль» отстает лишь на одно очко, а «Манчестер Сити» - на два. Также «Челси» в текущем сезоне уже успел выиграть Суперкубок УЕФА и выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги, где сыграет с «Саутгемптоном».

В матче с «Мальме» «Челси» потерял двух основных нападающих – Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Они, скорее всего, не примут участие в этой игре. Также не выйдет на поле против «Норвича» давно травмированный Кристиан Пулишич.

«Норвич»

Команда из Нориджа в текущем сезоне пока не радует своих болельщиков. «Канарейки» еще ни разу не выиграли, имеют в своем активе два очка и идут последними. От спасительной, 17-й позиции, их отделяет четыре пункта. Правда, последние две игры «Норвич» завершил вничью (обе 0:0), но до этого было шесть подряд поражений.

Также подопечные Даниеля Фарке уже вылетели из Кубка английской лиги. Они сначала победили «Борнмут», но затем уступили «Ливерпулю». Думается, что главной задачей «Норвича» будет просто сохранить прописку в элите, но сделать это будет крайне сложно.

В лазарете «Норвича» пребывают Сэмюэль Бирам и Кристоф Циммерманн. Они не смогут принять участие в этом матче. Под вопросом выход на поле также Пшемыслава Плахеты.

История встреч

Соперники провели между собой 56 матчей. Преимущество на стороне «Челси», который выиграл 23 раза. 14 поединков завершились победами «Норвича» и еще в 19 встречах была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Алонсо, Хаверц, Хадсон-Одои.

«Норвич»: Крул, Ааронс, Кабак, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Леес-Мелу, Норманн, Маклин, Сарджент, Пукки.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев минимум в два мяча. Нашей ставкой будет позиция – П1 с форой -1,5 с коэффициентом 1.67 по линии Parimatch.

23 октября, суббота