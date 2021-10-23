Беспощадный Челси забил 7 голов и продолжает лидировать в АПЛ

В матче 9-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Норвич», который занимает последнее место в чемпионате Англии, со счетом 7:0.
Любопытно, что тренер Томас Тухель вышел на матч без номинального форварда, а впереди играл Кай Хаверц, что не помешало Синим разобрать своего соперника.
«Челси» набрал 22 очка и лидирует в таблице.
Чемпионат Англии. 9-й тур
Челси - Норвич 7:0
Голы: Маунт, 8, 85 (с пен), 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилвелл, 57, Ааронс (в свои ворота), 62
Челси: Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои (Зиеш, 70), Хаверц (Баркли, 70)
Норвич: Крул, Кабак, Хэйнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Норманн, Мелу (Рашица, 46), Ааронс, Сержант (Омобамидиле, 69), Пукки
Источник — Sport.ua
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