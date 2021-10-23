Маркевича не уволят из Мариуполя

Футболисты «Мариуполя» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз от «Вереса» (0:2) в рамках 12-го тура УПЛ.
Несмотря на затянувшуюся серию неудач, главный тренер «горожан» Остап Mаркевич остается у руля команды. Кредит доверия к специалисту со стороны клубного руководства не исчерпан.
Информация о том, что Mаркевич будет уволен, если его подопечные в матчах 12-го и 13-го туров, с «Вересом» и «Динамо» не наберут четыре очка, не соответствует действительности. Никто не выдвигал подобных условий перед наставником «Мариуполя».
«Мариуполь» занимает 16-е место в УПЛ, имея в активе 4 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 13-29.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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