Маркевича не уволят из Мариуполя

Руководство клуба доверяет украинскому специалисту, несмотря на неудачи

  • 23.10.2021 20:15
  • 996 просмотров
  • 5 комментариев
Маркевича не уволят из Мариуполя
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Футболисты «Мариуполя» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз от «Вереса» (0:2) в рамках 12-го тура УПЛ.

Несмотря на затянувшуюся серию неудач, главный тренер «горожан» Остап Mаркевич остается у руля команды. Кредит доверия к специалисту со стороны клубного руководства не исчерпан.

Информация о том, что Mаркевич будет уволен, если его подопечные в матчах 12-го и 13-го туров, с «Вересом» и «Динамо» не наберут четыре очка, не соответствует действительности. Никто не выдвигал подобных условий перед наставником «Мариуполя».

«Мариуполь» занимает 16-е место в УПЛ, имея в активе 4 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 13-29.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 23.10.2021 20:30 (изменен)
    +2

    Надо ему еще премию выписать
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    zzg77
    zzg77, 23.10.2021 20:38
    +1
    Ну и правильно! Я им доволен!!!
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 23.10.2021 20:52
    0
    Який батько, такий і син...Срий теж,.то ввд збірної відмовився, то він як керівник не понтролював юнаків, що дискваліфікрвані і команда отримала тех.поразку і не поїхала на ЧЄ.Для мене всі Маркевичі, вся їх сім'я у футболі-це кошмари.
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    bonv
    bonv, 23.10.2021 20:42
    0
    Попереду головні матчі сезону проти Динамо в чемпі та кубку Для цього і тримають..
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 23.10.2021 20:38
    0
    Головне щоб керівництво шахтаря підтримувало...
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