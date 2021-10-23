В воскресенье, 24-го октября, состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Колос».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Славянска Александр Омельченко даст стартовый свисток в 19:30.
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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