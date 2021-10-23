23 октября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|29'
|Оливье Тилль (Ворскла) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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