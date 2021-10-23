«Рух» на стадионе «Арена Львов» принимает «Минай» в поединке 12 тура чемпионата Украины. Матч состоится 24.10.2021. Начало игры в 14:00.



В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».



«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.