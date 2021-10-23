Верес – Мариуполь. Известны стартовые составы

Сегодня, 23 октября «Верес» в 12-м туре УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 14:00. Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько, Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич, Сергийчук
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков
Источник — УПЛ
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