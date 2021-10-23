ВИДЕО. Большой разгром. Как Майнц забил 4 гола Аугсбургу

22 октября был сыгран стартовый матч 9-го тура чемпионата Германии.
Бундеслига. 9-й тур
«Майнц» – «Аугсбург» – 4:1
Голы: Онисиво, 10, Белль, 15, Буркардт, 26, 71 – Зекири, 69.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Анди Зекири (Аугсбург).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Белл (Майнц).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Майнц).
Источник — Sport.ua
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