9-й тур
Майнц
4 : 1
Аугсбург
22.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Большой разгром. Как Майнц забил 4 гола Аугсбургу

22 октября был сыгран стартовый матч 9-го тура чемпионата Германии

  • 23.10.2021 05:10
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ВИДЕО. Большой разгром. Как Майнц забил 4 гола Аугсбургу
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября был сыгран стартовый матч 9-го тура чемпионата Германии.

Бундеслига. 9-й тур

«Майнц» – «Аугсбург» – 4:1

Голы: Онисиво, 10, Белль, 15, Буркардт, 26, 71 – Зекири, 69.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
69' ГОЛ ! Мяч забил Анди Зекири (Аугсбург).
26' ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
15' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Белл (Майнц).
10' ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Майнц).

Источник — Sport.ua

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