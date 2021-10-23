Легионер Ворсклы вернулся в строй перед матчем с Шахтером

В 12-м туре чемпионата УПЛ «Ворскла» будет принимать «Шахтер». Матч состоится в Полтаве 23 октября в 17:00.
Ганский легионер Наджиб Якубу, не выступавший за «Ворсклу» в последних матчах, уже вернулся в общую группу. Коуч полтавчан Юрий Максимов может на него рассчитывать.
Но у полтавчан возникли кадровые проблемы накануне игры с «горняками». По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы. Главному тренеру Юрию Максимову будет непросто найти им замену.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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