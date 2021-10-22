Ворскла подходит к матчу против Шахтера без четырех футболистов

Но есть и одна хорошая новость для полтавчан

  • 22.10.2021 19:41
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Ворскла подходит к матчу против Шахтера без четырех футболистов
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В 12-м туре чемпионата УПЛ одним из центральных матчей станет противостояние «Ворсклы» и «Шахтера».
 
По информации источника, у полтавчан возникли кадровые проблемы накануне игры с горняками. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы. 
 
В то же время ганский легионер Наджиб Якубу, не выступавший за «Ворсклу» в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.
 
Напомним, что поединок «Ворскла» — «Шахтер» начнется 23 октября в 17.00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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