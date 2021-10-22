Ворскла подходит к матчу против Шахтера без четырех футболистов

В 12-м туре чемпионата УПЛ одним из центральных матчей станет противостояние «Ворсклы» и «Шахтера».



По информации источника, у полтавчан возникли кадровые проблемы накануне игры с горняками. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы.



В то же время ганский легионер Наджиб Якубу, не выступавший за «Ворсклу» в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.



Напомним, что поединок «Ворскла» — «Шахтер» начнется 23 октября в 17.00.