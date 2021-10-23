В субботу,, 23-го октября, состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» будет принимать «Львов».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч в Одессе будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.