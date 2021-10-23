В субботу, 23 октября, пройдет матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр из Киевской области Сергей Бойко. Начало встречи в 17:00.

«Ворскла» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.