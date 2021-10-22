Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Мариуполь

В субботу, 23 октября, состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Мариуполь». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 14:00.
«Верес» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Верес» - «Мариуполь» покажет телеканал «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Мариуполь».
Источник — Sport.ua
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