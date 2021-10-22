22 октября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд
Металлист 1925: Сидоренко (кап), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин, Протасов, Марлисон.
Запас: Шелихов, Коваленко, Ермаков, Кверквелия, Квакич, Ременюк, Голодюк, Задерака, Зубков.
Главный тренер: Валерий Кривенцов.
Ингулец: Гальчук, Салем, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович (кап), Ситало, Асмелаш, Ковалёв, Мельничук, Гопей.
Запас: Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Коробенко, Шишка, Павлов, Поспелов, Якимив, Головкин.
Главный тренер: Сергей Лавриненко.
Источник — Sport.ua
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