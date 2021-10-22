Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд

22 октября в 19:30 пройдет матч 12-го тура УПЛ

  • 22.10.2021 19:15
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Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд
© ФК Металлист 1925

22 октября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд

Металлист 1925: Сидоренко (кап), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин, Протасов, Марлисон.

Запас: Шелихов, Коваленко, Ермаков, Кверквелия, Квакич, Ременюк, Голодюк, Задерака, Зубков.

Главный тренер: Валерий Кривенцов.

Ингулец: Гальчук, Салем, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович (кап), Ситало, Асмелаш, Ковалёв, Мельничук, Гопей.

Запас: Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Коробенко, Шишка, Павлов, Поспелов, Якимив, Головкин.

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

Источник — Sport.ua

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