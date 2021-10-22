22 октября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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