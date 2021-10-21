В пятницу 22 октября пройдет матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Харькове на стадионе «Металлист». Начало встречи в 19:30.

«Металлист 1925» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.