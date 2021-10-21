Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского

Пришлось вмешаться президенту УАФ

  • 21.10.2021 20:23
  • 6711 просмотров
  • 8 комментариев
Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского
© УАФ. Андрей Павелко

Украинский легионе «Аталанты» Руслан Малиновский получит вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские матчи. Эту информацию подтвердил известный журналист Игорь Цыганык.
 
«Состоялся разговор между Петраковым и Малиновским. Главным коммуникатором выступил Андрей Павелко (президент УАФ - прим.). Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор, он достаточно спокойно к этому относится. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если обойдется без травм, то Руслана вызовут на матчи сборной против Болгарии, а также Боснии и Герцеговины. А уж использует ли Малиновского Петраков - это уже дело главного тренера», – сказал Цыганик.
 
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии 11 ноября, встреча отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины состоится 16 числа того же месяца.

Источник — FootballHub - Facebook

(56 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    Cruijff, 21.10.2021 20:34
    +10
    "Какая отвратительная рожа" ©
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 21.10.2021 20:26 (изменен)
    +6
    почти уверен что павелко здесь вообще ни каким боком не причастен, просто примазался к вызову малины, баллы себе "зарабатывает".
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    andre_lui
    andre_lui, 21.10.2021 21:10
    +3
    Cruijff, 21.10.2021 20:34
    "Какая отвратительная рожа" ©
    первая мысль...
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 21.10.2021 20:26
    +3
    вот и отлично
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    karimj
    karimj, 21.10.2021 21:25
    +1
    umnuy2, 21.10.2021 20:25
    всё просрал с казахами и боснией а теперь скажет я же вызвал Малину чё они не выиграли....чучело этот петраков-если гнёшь свою линию так гни до конца...
    Все просрав з казахами і фінами Шевченко.
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    CR9
    CR9, 21.10.2021 20:48 (изменен)
    +1
    "... у вас посыпалась побэлка, господин Павэлка.." (с)
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 21.10.2021 20:35
    -2
    Павелучі, ти рятівник України, але пізно всрався, потяг вже давно відчимчекував без нас.. Друге місце, як Борману теляча геніталія... Навіщо вона йому?
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    umnuy2
    umnuy2, 21.10.2021 20:25
    -18
    всё просрал с казахами и боснией а теперь скажет я же вызвал Малину чё они не выиграли....чучело этот петраков-если гнёшь свою линию так гни до конца...
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