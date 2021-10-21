Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского

Украинский легионе «Аталанты» Руслан Малиновский получит вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские матчи. Эту информацию подтвердил известный журналист Игорь Цыганык.



«Состоялся разговор между Петраковым и Малиновским. Главным коммуникатором выступил Андрей Павелко (президент УАФ - прим.). Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор, он достаточно спокойно к этому относится. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если обойдется без травм, то Руслана вызовут на матчи сборной против Болгарии, а также Боснии и Герцеговины. А уж использует ли Малиновского Петраков - это уже дело главного тренера», – сказал Цыганик.



Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии 11 ноября, встреча отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины состоится 16 числа того же месяца.