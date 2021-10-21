21 октября в Софии состоится матч 3-го тура Лиги конференций, в котором сыграют ЦСКА София и «Заря» Луганск. Начало встречи – в 22:00.
Турнирная таблица
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЦСКА София – Заря. Пора брать очки. Скрипник назвал стартовый состав
ЦСКА София: Бузатто, Маттей, Жеферсон, Кэри, Кайседо, Йомов, Мазику, Турицов, Мухар, Лам, Вилдсхут.
Запас: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Вьон, Дончев, Юга, Ахмедов, Галабов.
Главный тренер: Стойча Младенов.
Заря: Мацапура, Цвек, Шахаб, Хомченовский, Гладкий, Булеца, Громов, Имереков, Фаворов, Снурницын, Сайядманеш.
Запас: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунев, Овусу, Кристиан, Алефиренко.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Источник — Sport.ua
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