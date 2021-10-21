ЦСКА София – Заря. Пора брать очки. Скрипник назвал стартовый состав

21 октября в 22:00 пройдет матч 3-го тура Лиги конференций

  • 21.10.2021 20:55
  • 1627 просмотров
  • 4 комментария
ЦСКА София – Заря. Пора брать очки. Скрипник назвал стартовый состав
© ФК Заря Луганск. Викор Скрипник

21 октября в Софии состоится матч 3-го тура Лиги конференций, в котором сыграют ЦСКА София и «Заря» Луганск. Начало встречи – в 22:00.

Турнирная таблица

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

ЦСКА София – Заря. Пора брать очки. Скрипник назвал стартовый состав

ЦСКА София: Бузатто, Маттей, Жеферсон, Кэри, Кайседо, Йомов, Мазику, Турицов, Мухар, Лам, Вилдсхут.

Запас: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Вьон, Дончев, Юга, Ахмедов, Галабов.

Главный тренер: Стойча Младенов.

Заря: Мацапура, Цвек, Шахаб, Хомченовский, Гладкий, Булеца, Громов, Имереков, Фаворов, Снурницын, Сайядманеш.

Запас: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунев, Овусу, Кристиан, Алефиренко.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mt10360623
    online
    mt10360623, 21.10.2021 21:31
    0
    Позорников етих и смотреть неохота
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 21:25
    0
    Там Глисты Маура хоронят 6-1
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    dd dent
    dd dent, 21.10.2021 21:24
    0
    Хоть бы 1 взяли
    Ссылка
    Ya-Legenda
    online
    Ya-Legenda, 21.10.2021 21:19 (изменен)
    0
    Со слов Цыганыка, той, слабее Зари Боде Глимт, разносит Рому 6-1)) Я такого еще не видал!!!!
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